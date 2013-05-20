Пенсійний збір під час купівлі валюти буде гальмом для фінансового ринку - експерт

Запровадження в Україні з 1 липня 2013 року збору на обов'язкове пенсійне страхування з операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за ставкою 1%, як пропонується в законопроекті № 2952 (автор - народний депутат Володимир Зубик), є спірним і буде корисно тільки в короткостроковій перспективі. Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен.

«Цей законопроект з усіма його новаціями є спірним у багатьох позиціях. Якщо він все-таки буде прийнятий, то в короткостроковій перспективі він здатний «підлатати» дефіцит Пенсійного фонду, але в довгостроковій перспективі збір буде додатковим гальмом для внутрішнього фінансового ринку», - впевнений експерт.

На його думку, ухвалення законопроекту напевно спровокує вимогливіше ставлення МВФ і кредиторів на ринках облігацій до України. До того ж сам збір не так істотно відіб'ється на функціонуванні внутрішнього ринку: адже він існував і раніше, і ринок знає, як з ним взаємодіяти.

Водночас, зазначив Вальчишен, український фінансовий ринок, якщо виключити з нього банківський сектор, все ще слабкий. «Для внутрішнього ринку вкрай важлива участь портфельних інвесторів. І для них збір на покупку валюти розглядатиметься як додаткова витрата, а значить, для його компенсації інвестори запитуватимуть більш високу прибутковість. Це стане додатковим навантаженням для українських позичальників, які, можливо, і далі будуть віддавати перевагу позиками в іноземній валюті, а не в гривні, якраз через вартість грошей», - наголосив експерт. Він додав, що дедоларизація пригальмується, що «дуже недоречно для економіки України».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Володимир Зубик (Партія регіонів) пропонує Верховній Раді ввести з 1 липня 2013 року збір на обов'язкове пенсійне страхування з операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за ставкою 1%. Відповідний законопроект № 2952 «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо надходжень до Пенсійного фонду) зареєстрований в парламенті 30 квітня і розміщений на веб-порталі Верховної Ради.

«Розрахунки показують, що в разі введення з 1 липня збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі безготівкової валюти за ставкою 1%, надходження до державного бюджету у другому півріччі 2013 року становитимуть орієнтовно 16,5 млрд грн при збереженні минулорічного показника аналогічних операцій і динаміки продажів у 1-му кварталі 2013 року», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У записці також наведені дані Національного банку, згідно з якими обсяг операцій з безготівкової валюті в липні-грудні 2012 року становив 162,6 млрд дол.

«Реалізація закону, у разі його прийняття, матиме позитивний вплив на збалансованість державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.