Медведєв: Росія не зможе відмовитися від мігрантів. Самі вже не хочемо працювати... двірниками

Росія найближчими роками не зможе відмовитися від мігрантів, тому треба створити систему, яка дозволить контролювати міграційні процеси, вважає прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

"Ця тема не є ані позитивною, ані негативною. Це просто наше життя. По-перше, ми живемо в умовах відкритої країни, коли люди приїжджають-їдуть. По-друге, ми живемо в умовах складної демографії, коли нам потрібні додаткові робочі руки. Навряд чи Росія найближчими роками і десятиліттями зможе повністю відмовитися від послуг приїжджих. Тому що самі ми вже не хочемо працювати, наприклад, двірниками. Я, до речі, підмітав вулиці, коли був студентом", - сказав Медведєв в інтерв'ю "Комсомольській правді", передає ПРАЙМ.

"Але потрібно, щоб усі, хто приїжджає, дотримувалися наших правил, наших законів, традицій, щоб вони володіли російською мовою. Тоді буде спокійна ситуація. Потрібно зробити процес контролю над міграцією керованим", - вважає глава уряду.

Він розповів, що нещодавно був у службі з міграційної політики в Нижньому Новгороді, де в режимі реального часу відстежується кількість приїжджих, і був здивований, яка кількість людей приїжджає працювати до Росії з розвинених держав - Німеччини, Нідерландів, Великобританії.

"Не туристів. Не в "Ермітаж". Це ті, хто приїхав за робочими візами. Це означає, що наша країна приваблива для людей, які отримують непоганий заробіток у себе вдома. Величезна кількість приїжджає з України, Білорусі. Їхня кількість в деякі дні вимірюється мільйонами. Ну і, звичайно, з держав Центральної Азії, найбільше - з Узбекистану і Таджикистану", - сказав Медведєв.

"Але найголовніше, створити систему, яка дозволить контролювати ці процеси. На це і скеровані останні рішення. У тому числі пов'язані з необхідністю користуватися міжнародними закордонними паспортами, а не їздити за якимись довідками і лівими документами. Ми повинні розуміти, хто до нас приїжджає. Це проблема санітарно-епідеміологічна. Економічна. Це проблема безпеки. Так і будемо цим займатися", - запевнив прем'єр.

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