Малозабезпечені кияни до дня міста отримають матеріальну допомогу

З нагоди святкування Дня Столиці та Дня Києва окремі категорії малозабезпечених жителів столиці отримають одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова Київської держадміністрації Олександр Попов.

Відповідно до розпорядження, матеріальну допомогу розміром 500 грн отримають сім’ї загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». По 300 грн виплатять одержувачам пенсійної виплати у зв’язку з втратою годувальника, на дітей сиріт, у яких померли обоє батьків, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, малозабезпеченим сім’ям, у тому числі багатодітним, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли у мирний час підчас проходження строкової військової служби. По 200 грн надаватиметься інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, одержувачам соціальної пенсії на дітей-інвалідів віком до 18 років та тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, інвалідам І групи розмір пенсійної виплати, яких не перевищує 1500 грн.

По 100 грн матеріальної допомоги отримають жертви політичних репресій та члени їхніх сімей, особи, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який потребує постійного стороннього догляду, інваліди ІІ групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1500 грн., непрацюючі інваліди ІІІ групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1500 грн., непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1500 грн., одержувачі державної допомоги на дітей одинокі матері, а також з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням рівня доходів, фізичні особи, які надають соціальні послуги, одержувачі компенсації з догляду за інвалідом І групи або престарілими, які досягли 80-річного віку, державної допомоги при усиновленні дитини.