Україна отримає безвізовий режим з Євросоюзом до кінця 2014 року - Тігіпко

Народний депутат, заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко вважає, що Україна близька до отримання безвізового режиму з ЄС.

Про це він заявив під час онлайн-конференції на своїй сторінці в мережі Facebook, повідомили УНІАН у прес-службі Тігіпка.

Відповідаючи на запитання про те, що українці відчувають проблеми з оформленням віз до країн ЄС, політик заявив: «Ідеальним виходом було б отримання безвізового режиму з ЄС. Мені здається, ми близькі як ніколи до отримання цього режиму».

За словами Тігіпка, для скасування віз необхідно ухвалити ще два законопроекти і пройти фазу імплементації прийнятих рішень, яка може тривати близько півтора року. «Можна очікувати, що до кінця 2014 року ми отримаємо безвізовий режим. Але до цього часу ми будемо робити максимум, щоб розширювати перелік тих категорій громадян України, які мають спрощений режим отримання віз», - зазначив Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Європейський парламент ратифікував Угоду між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз з ЄС 22 березня 2013 року.

13 травня Рада міністрів Євросоюзу затвердила ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Угода була підписана 23 липня 2012 року в Брюсселі.

Положеннями угоди, зокрема, розширюються категорії громадян України, які мають право на спрощене оформлення безкоштовних і багаторазових віз; вдосконалюється порядок оформлення віз для представників засобів масової інформації; визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз; встановлюється можливість термінового оформлення віз (протягом 3 діб) особам, що проживають на значній відстані від місця подання візового клопотання (за умови сплати термінового консульського збору); вводиться безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються біометричними службовими паспортами.