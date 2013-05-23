У Росії порушено питання введення п'ятирічного мораторію на роботу для мігрантів

Заступник голови комітету Держдуми РФ з конституційного законодавства Сергій Іванов (ЛДПР) пропонує радикально вирішити проблему міграції та розвитку Росії. Він підготував законопроект, який передбачає п'ятирічний мораторій на видачу дозволів на роботу і патентів іноземним некваліфікованим фахівцям, пишуть "Известия".

Парламентарій упевнений, що постійний приплив робочої сили із зарубіжжя став загрозою для економічної та політичної безпеки країни. Запропонований мораторій на використання дешевої робочої сили, на думку Іванова, дозволить «мобілізувати внутрішні резерви країни і стимулювати розвиток системи середньої профосвіти».

Останніми роками вже відбувається зниження кількості квот для іноземних робітників. У 2013 році законом «Про правовий стан іноземних громадян у Російській Федерації» до трудової діяльності на території Росії можуть бути залучені 2,1 млн іноземних громадян. У 2009 році загальна квота становила 4,1 млн.

У Федеральній міграційній службі не змогли дати оперативний коментар про ініціативу депутата Сергія Іванова.

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