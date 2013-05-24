Держстат: заборгованість із зарплати у квітні скоротилася на 1,3%

Обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні на 1 травня становив 1,056 млрд грн, що на 1,3% (14 млн грн) менше порівняно з показником на 1 квітня, повідомляє Державна служба статистики України на офіційному сайті.

У повідомленні зокрема сказано, що 54,2% заборгованості – борги економічно активних підприємств.

Найбільший обсяг заборгованості як і раніше зафіксовано в промисловості – 530,9 млн грн (проти 565,5 млн грн на 1 квітня), найменший обсяг заборгованості – у сфері мистецтва, спорту і розваг – 696 тис. грн (698 тис. грн на 1 квітня), а також інформації та телекомунікації – 1,083 млн грн (744 тис. грн на 1 квітня).

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в Донецькій області – 216,7 млн грн і Київської області – 126,8 млн грн. Найменший обсяг заборгованості – у Чернівецькій області – 284 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в березні скоротилася на 24 млн грн (2,2%) порівняно з лютим і на 1 квітня становила 1,07 млрд грн. Частка економічно активних підприємств у загальній сумі заборгованості становила 596,8 млн грн (55,3%), частка підприємств-банкрутів – 423,6 млн грн (39,3%).

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано в Донецькій області – 253,6 млн грн, найменший – у Чернівецькій області – 346 тис. грн.