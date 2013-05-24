На соціальну допомогу у травні спрямували понад 3 млрд грн

В Україні повністю профінансовані травневі соціальні виплати. Про це повідомили в прес-службі міністерства соціальної політики з посиланням на заступника директора Департаменту державної соціальної допомоги міністерства Надію Рязанову.

«Як того і вимагає затверджений Кабміном Порядок, кошти другого траншу державних соціальних допомог були перераховані в області. Мова йде про 209,7 млн грн. Отже, загальна сума травневих виплат становила 3 млрд 137,8 млн грн, і вона повністю покрила подані заявки», - сказала вона.

Рязанова зазначила, що найближчим часом виплати дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства, малозабезпеченим родинам та іншим незахищеним громадянам, а також «дитячі» гроші будуть зараховані на персональні рахунки одержувачів, а також надійдуть до поштових відділень.