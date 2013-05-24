Пенсійний фонд профінансував травневі пенсії на 20,6 млрд грн

Пенсійний фонд України завершив фінансування виплат травневих пенсій загальним обсягом понад 20,6 млрд грн, забезпечивши виплату пенсій та грошової допомоги в повному обсязі по всіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час проведення гарячої телефонної лінії в Кабінеті Міністрів заявила заступник глави правління фонду Валентина Никитенко.

«Попри те, що місяць травень був святковим, органи Пенсійного фонду виплату пенсій почали заздалегідь, 3 травня, і закінчимо виплату ми у встановлені дати, тобто завтра останній день виплат. У травні виплачено понад 20,6 млрд гривень», - сказала Никитенко.

Також вона повідомила, що фінансове забезпечення виплат здійснено за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.

Зокрема, Никитенко зазначила, що загальна сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні-квітні 2013 року збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,1 млрд грн.

«Надходження власних коштів Пенсійного фонду за чотири місяці 2013 року становили 53,3 млрд гривень і забезпечили виконання планового показника на 103,5%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року власні доходи зросли на 4,6 млрд гривень», - сказала Никитенко.

Як повідомляв УНІАН, обсяг пенсійних виплат у першому кварталі 2013 року становив 62,1 млрд грн, що на 8,6 млрд грн (13,8%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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