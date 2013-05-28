Дніпропетровський губернатор обіцяє, що зарплата в області зросте на 15%

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колесніков обіцяє, що до кінця 2013 року середня зарплата в області зросте на 15% проти зарплати станом на травень – до 3886 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Колесніков заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

Плани зі зростання рівня середньої зарплати губернатор пов'язав з передбачуваним збільшенням цього року обсягів промислового виробництва на 3,5%.

«Зараз за зарплатою ми перебуваємо на позначці 3292 грн, до кінця року плануємо 3886 грн», - сказав Колесніков.

За його словами, збільшення середнього рівня зарплати планується в промисловості і в секторі сільського господарства.

Колесніков також повідомив, що в 2013 році у Дніпропетровській області планується створити 70 тис. робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області за 4 місяці 2013 року обсяги промвиробництва скоротилися на 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За 2012 роки обсяги промвиробництва зросли на 2,2% щодо 2011 р.