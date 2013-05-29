Біля Кабміну мітингують близько 2 тисяч колишніх працівників агрокомбінату «Пуща Водиця»

Кілька тисяч колишніх працівників агрокомбінату “Пуща Водиця” зібралися біля Кабінету Міністрів з вимогою до профільного міністра виділити їм обіцяну землю.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами однієї з учасниць акції, у 2011 році працівникам підприємства сказали, що підприємство є банкрутом і запропонували писати заяви про звільнення в обмін на землю. За словами колишніх працівників, їм обіцяли виділити по 20 соток землі, зокрема на Софійській Борщагівці, натомість вони отримали по 7-8 соток, а більша частина взагалі не отримала обіцяної землі.

Як зазначили учасники акції, наразі підприємство ще функціонує, але там призупинене, зокрема, вирощування овочів, а люди, які лишились там працювати, працюють за угодою.

Учасники акції тримають в руках транспаранти з написами: “Міністр АПК вкрав нашу землю” і “Пане Арбузов, допоможіть”.

Як зазначили учасники акції, їхньою вимогою до профільного міністерства є повернення людям обіцяної землі. У разі, якщо цього не станеться, вони мають намір вживати всіх заходів, аби їх знову відновили на своїх посадах на зазначеному підприємстві.

Охорону правопорядку на мітингу забезпечують близько 20 правоохоронців і, за їхніми підрахунками, в акції беруть участь близько 2 тис. осіб, серед яких, зокрема, є і діти.

Як повідомлялося, державне підприємство «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» Міністерства аграрної політики України - розвинуте багатогалузеве господарство, розташоване на площі близько 4 тисяч гектарів, куди, зокрема, входять потужний овочевий комплекс закритого ґрунту площею 40 гектарів, понад 300 га багаторічних насаджень, 2 молочно-товарні ферми, 3 ділянки з відгодівлі тварин (понад 3 тисяч голів), шампіньйонний комплекс, завод з переробки сільськогосподарської продукції.