Азаров доручив розробити державну програму розвитку туризму і курортів

Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив розробити Державну цільову програму розвитку туризму та курортів до 2023 року.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

За словами Азарова, насамперед потрібно створити оптимальні нормативно-правові засади розвитку туризму, відповідні директивам ЄС та рекомендаціям Всесвітньої організації туризму, внести зміни до Законів України «Про туризм» та «Про курорти», а також вдосконалити Положення про Держтуризмкурорт, розробити необхідні технічні регламенти та національні стандарти.

Крім того, відзначив Азаров, необхідно забезпечити раціональне використання та охорону туристично-рекреаційних ресурсів шляхом паспортизації, інвентаризації та комплексної оцінки стану туристичних об’єктів на відповідність сучасним вимогам. І, нарешті, створити систему державної підтримки розвитку сфери туризму та курортів шляхом розроблення концепції та проекту Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабінету Міністрів 29 травня Азаров наголосив, що настав час почати активно розвивати туристичну галузь як індустрію.

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