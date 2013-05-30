Безвізовий в'їзд власників шенгенських віз до Хорватії продовжено до кінця року

Хорватія до кінця року продовжила дію рішення про безвізовий в'їзд до країни власників шенгенських віз.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, уряд Республіки Хорватія прийняв рішення продовжити лібералізований порядок поїздок до цієї країни та встановити до 31 грудня 2013 року безвізовий в’їзд для іноземців, у тому числі громадян України, які мають діючу дво- або багаторазову шенгенську візу «С», довготермінову візу «Д» або дозвіл на перебування, виданий будь-якою країною Шенгенської зони.

На момент виїзду іноземця з території Хорватії зазначені вище шенгенські візи/дозвіл мають бути чинними.

Міністерство закордонних справ Республіки Хорватія також повідомляє, що хорватська сторона вживає заходів з метою оптимізації видачі громадянам України хорватських віз після приєднання Республіки до Європейського Союзу 1 липня ц.р. (можливість забезпечення розгляду візових клопотань заявників протягом строку не більшого, ніж 5 днів із дня звернення; видача віз із багаторазовим в’їздом тощо).