У Королевської розповіли, як удосконалюватимуть пенсійну систему

Влада на сьогодні не планує підвищення пенсійного віку в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, директор Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики Микола Шамбір наголосив, що вдосконалення пенсійної системи має відбуватися комплексно, з урахуванням як громадської думки, так і об’єктивних економічних умов.

Він нагадав, що для удосконалення пенсійної системи при Мінсоцполітики створено спеціальну робочу групу з науковців, експертів, фахівців міністерства та Пенсійного фонду.

«Ця робоча група працює над осучасненням пенсійних виплат, запровадженням другого рівня накопичувальної пенсійної системи, а також питанням пенсійного віку. Напрацьовуючи пропозиції, фахівці насамперед зважають на їхню економічну доцільність, оскільки пенсійна реформа має відповідати не тільки очікуванням громадян, а й об’єктивним економічним умовам. Вже зараз можу сказати, що про підвищення пенсійного віку у цих пропозиціях не йдеться», - сказав він.

Водночас Шамбір відзначив, що сьогодні також не йдеться про скасування пенсійної реформи, оскільки для її реалізації було ухвалено багато законодавчих змін.

«Говорити зараз про повне скасування пенсійної реформи не зовсім коректно, оскільки вже багато було зроблено в напрямку її реалізації. Було прийнято значну кількість законодавчих актів. Зараз мова йде про вдосконалення цієї системи», - сказав він.

Шамбір наголосив, що пенсійний вік – це важливе, але не основне питання модернізації пенсійної системи. За його словами, зміни треба проводити і за іншими напрямками. Як приклад він навів ухвалені нещодавно Верховною Радою зміни до пенсійного законодавства.

«За пропозицією Мінсоцполітики 14 травня парламентарії ухвалили низку змін, які торкаються різних категорій громадян. Зокрема ми запропонували, щоб у страховий стаж зараховувалося перебування у відпустці по вагітності та пологах. Ця норма стосується дуже багатьох жінок, тому її важко недооцінити. Крім того, виключення із заробітку для обчислення пенсії періоду отримання допомоги по безробіттю дозволить деяким громадянам збільшити її розмір до 5%», - сказав він.

Окремо Шамбір зазначив, що зараз Мінсоцполітики також зосередило роботу на питанні збільшення наповнення Пенсійного фонду. За його словами, насамперед йдеться про легалізацію заробітної плати і збільшення за рахунок цього надходжень до Пенсійного та інших фондів соціального страхування.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2011 року набула чинності пенсійна реформа, що передбачає зокрема підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років. Строк трудового стажу становить 35 років для чоловіків, 30 років - для жінок.