Рівень безробіття в Італії досяг історичного максимуму

Рівень безробіття в Італії сягнув історичного максимуму. Згідно з опублікованими в п'ятницю даними Національного інституту статистики Istat, у першому кварталі поточного року він становив 12,8% працездатного населення, повідомляє РІА Новини.

У цей час на Апеннінах не мають роботи 3,3 млн осіб, тобто на 1,8% більше, ніж у першому кварталі 2012 року.

За даними Istat, це найвищий рівень безробіття в Італії за весь час регулярного поквартального визначення цього індексу, яке було розпочато в 1977 році.

Особливу занепокоєність експертів викликають дані щодо ситуації у сфері зайнятості серед італійської молоді. Згідно з офіційною статистикою, рівень безробіття у віковій групі від 15 до 24 років на Апеннінах також досяг негативного рекорду і становив 41,9%.