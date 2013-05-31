Литва протягом тижня відкриє в Україні 14 візових центрів

Республіка Литва відкрила новий візовий центр у Києві й впродовж тижня має намір відкрити ще 13 по всій Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Республіки Литва Лінас Лінкявічюс під час відкриття візового центру в Києві.

“Перший ми символічно відкрили тут, усього буде 14, вже наступного тижня вони будуть”, - сказав міністр.

За його словами, кількість охочих одержати візи Республіки Литва в Україні різко збільшується. Так, за його словами, за минулий рік українці одержали 27 тисяч литовських віз, що значно більше, ніж за минулий період.

“Я думаю, це все послужить нашим тісним зв'язкам. І можна сказати, це символічно наблизить Україну не тільки до Литви, а й до Європейського Союзу”, - сказав Лінкявічюс.

Він також сказав, що таку ж кількість візових центрів нещодавно було відкрито і в Російській Федерації.