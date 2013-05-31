Клієнти «ПриватБанку» перерахували понад 700 тис. грн на порятунок недоношених дітей

Клієнти «ПриватБанку» перерахували понад 700 тис. грн на придбання обладнання для порятунку недоношених дітей за півтора місяці всеукраїнської акції "Заради життя!", повідомили УНІАН в прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, усього в рамках добродійної акції планується передати міським лікарням сучасне обладнання для новонароджених на суму понад 1 млн грн.

“Це найбільш передове медичне обладнання, яке може врятовувати щороку сотні дитячих життів. У рамках акції, за яку проголосували самі клієнти, банк не тільки організовує збір коштів, а й забезпечує повний контроль за використанням грошей, проведенням тендеру, закупівлею, доставкою і роботою обладнання», - цитує прес-служба голови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета.

Також прес-служба банку повідомила, що добродійна програма “Допомагати просто!” діє з 2010 року і дає можливість клієнтам банку брати участь у добродійних проектах, спрямованих на підтримку дітей-сиріт, тяжкохворих дітей і в цільових проектах допомоги постраждалим від стихійних лих і катастроф. Добродійний внесок можна зробити в будь-якому банкоматі банку по всій Україні, при цьому мінімальна сума пожертвувань не обмежена.

Довідка УНІАН. «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 121,02 млрд грн, зобов'язання – 155,97 млрд грн, кошти клієнтів – 108,5 млрд грн, власний капітал – 18,96 млрд грн, статутний капітал – 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк одержав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є Коломойський і Боголюбов (по 50%).