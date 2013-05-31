Країни СНД домовилися про взаємне визнання ВИШівських дипломів

У Мінську на засіданні Ради глав урядів країн СНД було підписано низку документів про співпрацю, включаючи ті, підписання яких відкладалося практично з 1991 року, повідомляє «Газета.ru».

Зокрема, укладено угоди про співпрацю у сфері офіційної статистики, у галузі охорони навколишнього середовища, профілактики і гасіння природних пожеж на прикордонних територіях держав-учасниць СНД, а також про взаємне визнання документів про вищу і вищу професійну освіту.

Документи підписувалися главами делегацій: прем'єр-міністрами (України, Білорусі, Росії, Казахстану, Вірменії й Таджикистану), першими віце-прем'єрами (Узбекистану, Киргизії, Азербайджану). За Туркменію підписувався заступник голови кабінету міністрів, а за Молдову – заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції.