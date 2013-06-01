Янукович підписав указ про додаткові заходи із захисту дітей

Президент України Віктор Янукович підписав указ про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей.

Як ідеться в указі, розміщеному на сайті Президента, з метою сприяння реалізації прав і законних інтересів дітей, за підсумками Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини, Янукович доручив Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів щодо вдосконалення порядку направлення дітей на лікування за кордон.

Зокрема, у тримісячний строк слід розробити з урахуванням досвіду Донецька, Кіровограда, Чернівців та затвердити положення про соціальну квартиру для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також сприяти вивченню та поширенню такого досвіду у регіонах України.

Крім того, уряд має вжити заходів з удосконалення наглядової, соціальної, виховної та профілактичної роботи кримінально-виконавчої інспекції під час здійснення контролю за поведінкою неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково.

У шестимісячний строк, відповідно до указу, Кабмін має розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону «Про відпустки» щодо надання одному з батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу права на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку для догляду за дитиною з числа дітей-вихованців.

Також уряд має вжити заходів з унормування питань ліцензування діяльності фізичних осіб - підприємців, які надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти; забезпечити вивчення досвіду діяльності центру соціальної підтримки дітей і сімей «Промінь надії» (Макарівський район Київської області), за його результатами опрацювати питання щодо поширення такого досвіду та затвердження типового положення про центр соціальної підтримки дітей і сімей.

Крім того, Кабмін повинен розробити та внести до 31 грудня 2013 року зміни до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, спрямовані на вдосконалення механізму взаємодії органів опіки та піклування з іншими суб'єктами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю щодо захисту прав дитини і підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Уряд має передбачити під час підготовки законопроекту про внесення змін до державного бюджету на 2013 рік видатки, необхідні для відкриття цього року на базі дитячого оздоровчого табору «Вимпел» національного центру «Мала академія наук України» міжнародного центру дитячої наукової творчості та забезпечення його діяльності.

Міністерство охорони здоров'я, відповідно до указу, має вжити додаткових заходів із забезпечення своєчасного здійснення закупівель і поставок лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні, інші складні й рідкісні форми захворювань, вирішити питання формування запасу таких лікарських засобів у державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

Разом з Міністерством внутрішніх справ МОЗ має привести у тримісячний строк форму акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та порядок заповнення такого акта у відповідність із нормами Сімейного кодексу України.

Крім того, МОЗ мусить розробити і затвердити до 31 грудня нормативно-правові акти щодо забезпечення належного функціонування системи надання комплексної медичної допомоги дітям, хворим на рідкісні захворювання.

Міністерству освіти і науки, Міністерству культури, Міністерству молоді та спорту Президент доручив опрацювати питання щодо визначення нових підходів до підготовки педагогічних працівників, тренерів-викладачів, спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних закладів та їхнього професійного розвитку, зокрема, запровадження у вищих педагогічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах сфери культури спеціалізації «позашкільна освіта».

Разом із Радою міністрів Криму, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями ці міністерства мають вжити заходів з модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів.

Крім того, Міністерство культури має розробити та затвердити у шестимісячний строк нормативи матеріально-технічного забезпечення позашкільних навчальних закладів, зокрема, дитячих музичних, художніх та хореографічних шкіл, шкіл мистецтв, відповідними інструментами, приладдям та інвентарем.

Міністерству соціальної політики у тримісячний строк необхідно вжити заходів з удосконалення методичного забезпечення діяльності органів опіки та піклування, зокрема, щодо обов'язковості додержання вимог Сімейного кодексу при підготовці пропозицій щодо відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав, щодо позбавлення батьківських прав та врахування при цьому інформації стосовно вжиття вичерпних заходів із надання необхідної підтримки сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; недопущення випадків позбавлення осіб батьківських прав через бідність або інвалідність; підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, надання відповідних висновків та рекомендацій зазначеним особам; здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, соціального супроводу сімей, в яких виховуються прийомні діти, діти-вихованці та діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, а також сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах;

У цей же строк Мінсоцполітики має розробити та впровадити методику соціальної роботи з дітьми, які потерпіли від кримінальних правопорушень або стали свідками таких правопорушень.

Крім того, до 2 вересня міністерство повинне розробити й затвердити показники оцінювання ефективності діяльності соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні послуги сім'ям з дітьми.

Також Мінсоцполітки має опрацювати питання та внести у шестимісячний строк пропозиції щодо визначення порядку замовлення органами опіки та піклування соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми, що надаються спеціалізованими закладами та установами, громадськими організаціями.

МВС доручено вжити додаткових заходів щодо удосконалення діяльності у сфері захисту прав і законних інтересів неповнолітніх, зокрема при притягненні їх до відповідальності, під час досудового розслідування та утримання їх під вартою; надання кваліфікованої правової допомоги дітям, які потерпіли від кримінальних правопорушень або стали свідками таких правопорушень; удосконалення методів і форм роботи з профілактики правопорушень серед дітей, підвищення ефективності заходів із виявлення причин та умов, що призводять до вчинення ними кримінальних правопорушень.

Міносвіти, МВС, Мінсоцполітики доручено опрацювати з урахуванням положень частини 4 статті 40 Конвенції ООН про права дитини питання щодо запровадження нових форм роботи з дітьми, які вчинили правопорушення у віці від 11 до 14 років і потребують особливих умов виховання, та доцільності дальшого існування загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, за результатами опрацювання внести Кабміну відповідні пропозиції.

Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям доручено вживати заходів із забезпечення належної організації харчування дітей у навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, інших закладах для дітей, додержання встановлених нормативів харчування, якості та безпечності харчових продуктів.

Також вони мають узяти під особливий контроль питання попередження випадків залишення малолітніх дітей в умовах, небезпечних для здоров'я та життя, протидії випадкам насильства стосовно дітей у навчальних закладах усіх типів і форм власності; надання соціальних послуг сім'ям, в яких діти хворіють на онкологічні та онкогематологічні, інші складні й рідкісні форми захворювань, а також сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах через такі захворювання батьків або осіб, які їх замінюють.

Крім того, Янукович пропонує Генеральній прокуратурі України перевірити додержання вимог закону щодо стягнення аліментів, інших коштів на дитину, влаштовану до державного або комунального закладу охорони здоров'я, навчального або іншого закладу, та в разі виявлення порушень ужити відповідних заходів реагування.