Восени цього року відбудеться останній призов на строкову службу до Збройних сил України

Восени цього року в Збройних силах України відбудеться останній призов на строкову службу, запевняють у Міністерстві оборони.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міноборони, іІнформація, яку поширили деякі ЗМІ, стосовно відміни останнього призову на строкову службу та відкладення термінів переходу ЗСУ на контрактну форму комплектування до 2017 року не відповідає дійсності.

Восени 2013 року відбудеться останній призов на строкову службу до лав Збройних сил України, а в 2014 році звільниться в запас останній строковик.

До 2017 року планується повністю завершити реформування війська. Після проведення всіх етапів державної програми реформування та розвитку ЗСУ на 2013-2017 роки армія повністю перейде на контрактну форму комплектування.

Також зменшиться чисельність ЗСУ з 184 тис. до 115 тис. осіб.

Окрім цього, відбудеться перехід до міжвидового принципу організаційної побудови Збройних сил. Суттєво покращиться ситуація щодо забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей та перспективи оснащення озброєнням та військовою технікою тощо, наголосили у Міністерстві оборони України.