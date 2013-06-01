У Туреччині тривають сутички між демонстрантами та поліцією

У турецькому Стамбулі вже другий день поспіль тривають протести та сутички між демонстрантами і поліцією.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі-Україна, щоб дістатися головної площі Стамбула, сотні людей сьогодні зранку пройшли мостом, який з'єднує азійську та європейську частини міста. Поліція намагалась розігнати їх сльозогінним газом, дехто з мітингувальників почав кидати каміння.

Одна з жительок Стамбула заявила: "Сьогодні міст між Азією та Європою переходять 40 тисяч людей. Громадський транспорт заблокований". За її словами, впродовж ночі поліція скидала з гелікоптерів каністри зі сльозогінним газом. "Близько 1.30 ночі усе місто почало діяти. Люди стукали сковорідками, каструлями, свистіти", - сказала вона.

За словами кореспондента Бі-Бі-Сі у Стамбулі Луїзи Грінвуд, поліція з інших міст, зокрема, з Анталії, починає прибувати до Стамбула, щоб допомогти придушити насильство. Центральний район міста, Таксим, залишається оточеним поліцією, мости закриті для транспорту.

За офіційними даними, більше 10 людей потрапили до лікарні, понад 60 були затримані.

"Скрізь боротьба, скрізь Таксим!", - скандують протестувальники в Анкарі, які влаштували акцію солідарності.

Вигукуючи антиурядові слогани, протестувальники у столиці спробували прорватись до парламенту.

США висловили занепокоєння тим, як Туреччина справляється з протестами, а міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила тактику поліції.

Свідки кажуть, що сльозогінний газ був застосований вибірковим способом, зачіпаючи людей, які "протестували мирно".

Протест почався як мирна демонстрація проти планів забудувати міський парк, проте перетворився в антиурядову акцію. Демонстранти зібрались у парку Гезі, виступаючи проти вирубування дерев для забудови території.

Опоненти планів прем'єр-міністра Реджепа Тайїпа Ердогана заявляють, що парк є одним з лічених зелених острівців у центрі Стамбула.

За словами кореспондентів, питання виявило незадоволення молодих людей урядом та правлячою партією через "наплив ісламізації".

Минулого тижня парламент Туреччини ухвалив заборону продажу та споживання алкоголю з 22.00 до 6.00.

Ердоган перебуває при владі з 2002 року, й ряд жителів Туреччини скаржаться, що його уряд стає все більш авторитарним.