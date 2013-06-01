Янукович доручив удосконалити нагляд за дотриманням прав дітей, усиновлених іноземцями

Президент України Віктор Янукович підписав доручення щодо вдосконалення діяльності зі здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями та проживають за межами України.

Як ідеться у дорученні, текст якого розміщено на сайті Президента, з метою удосконалення діяльності зі здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями та проживають за межами України, забезпечення ефективного захисту прав і законних інтересів таких дітей прем’єр-міністр Микола Азаров повинен забезпечити до 1 липня вирішення питання збільшення граничної чисельності працівників закордонних дипломатичних установ України для ефективного виконання у США, Італії, Франції, Іспанії функцій з нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями та проживають за межами України.

Крім того, до 2 вересня Азаров має забезпечити проведення аналізу ефективності здійснюваного закордонними дипломатичними установами України нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, та вдосконалення порядку провадження такої діяльності, передбачивши дієві механізми виявлення випадків порушення прав, законних інтересів дітей, які усиновлені іноземцями та проживають за межами України, забезпечення належного захисту прав таких дітей, у тому числі шляхом повернення в Україну.

Також Азаров має передбачити дієві механізми одержання в установлені строки звітів усиновлювачів про умови проживання та стан здоров'я дітей, а також інформації про дітей, звіти стосовно яких не надходять; встановлення місця перебування, умов проживання і виховання дітей, які усиновлені іноземцями та проживають за межами України та яких відібрано від усиновлювачів і влаштовано, передано під опіку (піклування) іншим іноземним громадянам, закладам для дітей; недопущення усиновлення іноземцями дітей - громадян України, які проживають за межами України, без дозволу, згоди уповноважених органів України.

Міністр закордонних справ Леонід Кожара повинен вжити заходів з вдосконалення порядку ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку дітей.