Надходження до Пенсійного фонду за рік збільшилися на 28 млрд грн

Загальний обсяг надходжень до Пенсійного фонду за підсумками 2013 року становив 250,5 млрд грн, що на 28 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови правління Пенсійного фонду Валентина Никитенко.

За її інформацією, за оперативними даними Пенсійного фонду, видатки на пенсійні виплати та інші витрати в 2013 році становили 250,4 млрд грн, що на 16,7 млрд грн більше, ніж у 2012 році.

При цьому власні надходження Пенсійного фонду становили 166,9 млрд грн, що на 8,9 млрд грн, або на 5,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вона також повідомила, що упродовж 2013 року на фінансування пенсійних програм з держбюджету було виділено 83,2 млрд грн, що на третину більше, ніж у 2012 році.

За словами Никитенко, для покриття касових розривів у 2013 році Пенсійним фондом було залучено коштів з єдиного казначейського рахунку на загальну суму 37,3 млрд грн, а також забезпечено їх повернення на 37 млрд грн.

У цілому, за її словами, загальна заборгованість Пенсійного фонду перед державою, що утворилася з 2008 року, на сьогодні становить 49 млрд грн.

У Пенсійному фонді також зазначили, що упродовж січня-вересня 2013 року до Пенсійного фонду надійшло 138 млрд грн сплати по єдиному внеску, що на 8 млрд грн, або на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у лютому минулого року Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, видатками 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше від фактичного показника 2012 року.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становив 894 грн, а мінімальної зарплати – 1147 грн.

Разом з тим, із 1 грудня 2013 року мінімальна пенсія зросла до 949 грн, мінімальна зарплата – до 1218 грн, а прожитковий мінімум – до 1176 грн.