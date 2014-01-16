Минулого року українці витратили на ліки понад 30 млрд грн

У 2013 році обсяг фармацевтичного ринку України склав 36 млрд грн, що на 14% більше показника 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної лікарської служби України Олексій Соловйов на прес-конференції на тему «Регуляторна політика держави у фармацевтичній галузі: проблемні питання та шляхи їх вирішення».

За його словами, на початок року Держреєстру лікарських засобів включав 10 тис. найменувань готових лікарських засобів та 1 тис. 400 субстанцій, які використовуються для виробництва ліків. «Аптечний сегмент ринку, порівняно з 2012 роком зріс на 12,6% і досяг 30,5 млрд грн за 1 млрд 300 млн реалізованих упаковок», - сказав Соловйов.

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