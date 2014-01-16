Населення України в листопаді скоротилося на 7 тисяч осіб

Чисельність населення України станом на 1 грудня 2013 року склала 45 млн 439 тис. осіб, що на 7 тис. 188 осіб менше показника на 1 листопада і на 120 тис. 429 осіб менше показника на 1 грудня 2012 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Тенденція до скорочення населення, за даними Держстату, зберігається. Порівняно з показником чисельності населення на 1 грудня 2011 року населення скоротилося на 204 тис. 597 осіб.

У січні-листопаді поточного року показник природного спаду населення склав 140 тис. 723 людини.

Чисельність міського населення станом на 1 грудня 2013 року складає 31 млн 341 тис. осіб, а сільського - 14 млн 099 тис. осіб.

Кількість народжених громадян України в січні-листопаді 2013 року склало 463 тис. 590 осіб, що на 18 тис. менше, ніж за аналогічний період 2012 року. Кількість померлих за цей період склало 604 313 тис. осіб, що на 2,3 тис. менше, ніж за 11 місяців 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді чисельність населення України до жовтня 2013 року скоротилася на 8 тис. осіб. Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.