Кабмін звільнив від оплати за зберігання гуманітарні вантажі з простроченим терміном оформлення

17:20, 15 січня 2014
Соцполітика
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Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства доходів і зборів України звільнив від обов'язкової оплати за складське зберігання гуманітарні вантажі, термін оформлення яких вже пройшов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів з посиланням на міністра Олександра Клименка.

«Представники благодійних організацій не раз зверталися до нас із цим питанням. І в рамках своєї компетенції Міністерство доходів і зборів зробило все можливе, щоб вирішити проблему», - цитує прес-служба Клименка. - «Рішення уряду дозволить звільнити від додаткових витрат одержувачів гуманітарних вантажів і прискорити надання благодійної допомоги тим, хто її потребує».

У Міндоходів нагадали, що затримки з визнанням і оформленням вантажів гуманітарної допомоги почалися в момент, коли функції спеціального уповноваженого органу з питань гуманітарної допомоги були передані від Комісії з питань гуманітарної допомоги при КМУ в Мінсоцполітики, а саме у грудні 2012 року. При цьому за нормами Митного кодексу перебування гуманітарного вантажу на митному складі в період оформлення передбачало нарахування витрат за його зберігання.

У той же час, отримувачі гуманітарної допомоги - найчастіше неприбуткові організації не в змозі оплатити такі витрати і втратили можливість отримати вантажі, накопичені на складах.

У зв'язку з цим виникла необхідність виправити ситуацію і прийняти рішення, що дозволяє не включати в оплату за зберігання гуманітарного вантажу строк з грудня 2012 року до настання 11 дня після дати набрання чинності урядового розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2013 року Міністерство соціальної політики України заявило, що в Україну під виглядом гуманітарної допомоги нерідко ввозяться контрабандні товари, що не мають ніякого стосунку до гуманітарних вантажів. У зв'язку з цим було прийнято рішення вести жорстку політику перевірки гуманітарних вантажів.

Зокрема, лише в березні 2013 року в Мінсоцполітики надійшло 450 заяв про проходження вантажу як гуманітарної допомоги, однак після перевірок дозволи на ввезення товарів отримали лише 253 звернення.

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