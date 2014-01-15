В уряді РФ вважають, що підвищення пенсійного віку в країні неприйнятне

Підвищення пенсійного віку в Росії неприйнятно через низьку тривалість життя, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву міністра праці та соцзахисту Росії Максима Топіліна.

За його словами, вищий вік виходу на пенсію встановлений в країнах з тривалістю життя 75-80 років. «В Росії тривалість життя поки не така висока: у 2012 році цей показник склав 70,2 року, прогноз на 2018 рік - 74 роки. Таким чином, підвищення пенсійного віку для Росії неприйнятне», - сказав Топілін.

Він зазначив, що нова пенсійна формула передбачає можливість працювати за межами загальновстановленого пенсійного віку, добровільно відклавши вихід на пенсію. «Якщо звернутися за призначенням пенсії через п'ять років після досягнення пенсійного віку, то фіксована виплата зросте на 36%, а страхова пенсія - на 45%, тобто майже в півтора рази», - додав міністр.

Довідка УНІАН. На сьогодні серед 27 країн ЄС мінімальний пенсійний вік для чоловіків становить 61 рік (Швеція, Мальта). Максимальний пенсійний вік дорівнює 65 рокам, встановлений у 16 з 27 країн (59%). У решти 8 країнах він коливається між 62 і 63 роками. Для жінок мінімальний пенсійний вік становить 58 років 8 міс. у Словаччині. Максимальний пенсійний вік на рівні 65 років встановлений у 10 країнах. Ще в 9 країнах пенсійний вік становить 60 років. Пенсійний вік, однаковий для обох статей, встановлений в 12 країнах ЄС. При цьому в 10 країнах він є максимальним (65 років) і лише у двох становить 62 роки (Латвія, Угорщина).

8 липня 2011 року Верховна Рада України затвердила пенсійну реформу, яка, зокрема, передбачає підвищення пенсійного віку для жінок і держслужбовців. Згідно з ним, вік виходу на пенсію для жінок буде поетапно збільшено з 55 до 60 років протягом наступного десятиліття. Для державних службовців пенсійний вік буде піднято з 60 до 63 років.

Потім Рада кілька разів відмовилася знизити пенсійний вік для жінок з 60 до 55 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому міністр соцполітики Наталя Королевська заявила, що скасувати пенсійну реформу нереально.