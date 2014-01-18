У Єревані протестують проти обов'язкової накопичувальної пенсійної системи

На площі Свободи в Єревані проходить мітинг противників обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

Як передає «Газета.Ru» до місця мітингу стягнуті додаткові сили правоохоронних органів, а територія площі оточена Міліцією.

Мітингувальники вимагають скасування нової системи у світлі соціально-економічного колапсу у Вірменії, зокрема підвищення тарифів на енергоресурси та підвищення плати за російський газ.

На мітингу, що зібрав більше 10 тис. осіб, беруть участь чотири основні опозиційні партії Вірменії, працівники кількох десятків підприємств, представники шоу-бізнесу.

Система обов'язкової накопичувальної пенсії, незважаючи на численні і тривалі протести протягом усього минулого року вірменської громадськості, була прийнята парламентом Вірменії і увійшла в обіг з 1 січня 2014 року.

Згідно з новою системою, всі ті, хто народився після 1974 року, повинні в обов'язковому порядку сплачувати в Пенсійний фонд принаймні 5% розміру своєї зарплати. Процентні ставки можуть бути підвищені до 10% в залежності від розміру заробітку.

Депутати парламенту Вірменії від опозиційних партій вже направили скаргу проти пенсійного законодавства в Конституційний суд, який до 25 січня повинен прийняти рішення.

З трибуни площі виступають організатори громадської ініціативи «Проти обов'язкової накопичувальної пенсійної системи» та опозиційні політики.

Після мітингу його учасники мають намір пройтися ходою вулицями Єревану.