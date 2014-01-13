Працівники “Київметробуду” вже 4 місяці не отримують зарплату - гендиректор компанії

Генеральний директор публічного акціонерного товариства “Київметробуд” Володимир Петренко заявляє, що трудовий колектив підприємства вже 4 місяці не отримує заробітну плату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Петренко заявив сьогодні під час апаратної наради Київської міської державної адміністрації, яка проходила під керівництвом в.о. голови КМДА Анатолія Голубченка.

За словами Петренка, керівництво столиці обіцяло наприкінці минулого року допомогти з отриманням кредиту на фінансування робіт з будівництва станції метро “Теремки”, але досі не зробило цього.

Він зазначив, що на введення в дію станції “Теремки” потрібно було 830 млн грн, з яких 450 млн було передбачено в бюджеті міста, а інші кошти повинні були надійти через додаткове фінансування з міського і державного бюджетів.

“Місто повинне було вирішити це питання (про додаткове фінансування - УНІАН). Було відповідне доручення прем'єр-міністра. Напередодні, в жовтні, мав розмову з керівництвом міста, яке сказало: візьміть кредит для можливості введення в дію станції, а місто в листопаді забезпечить взяття кредиту і розрахується за виконані роботи. На жаль, досі питання не вирішене”, - пояснив Петренко.

Він підкреслив, що в умовах кредиту передбачено, що його погашення буде відбуватися, в тому числі, за рахунок підвищення тарифу на проїзд.

Як підкреслив керівник метробуду, тепер колектив підприємства, а це близько 2 тисяч працівників, або відправлені у вимушені відпустки, або працюють половину робочого дня. Він зазначив, що ніяке будівництво метро поки не проводиться.

“Четверта лінія не розпочата, хоча в програмі була. А також “Львівська брама”, передбачалося, що з початку року буде фінансування. Але жодних зрушень немає. Поки розмови безплідні і безрезультатні”, - сказав Петренко в коментарі журналістам. Він додав, що підприємство вже має борг перед близько 30-ма субпідрядними організаціями, які “практично інвестували в будівництво станції метро “Теремки”.

Він підкреслив, що поки не буде взято кредит на покриття 500 млн грн за виконані роботи з будівництва метро, або не будуть знайдені інші джерела для покриття цих витрат, про подальше будівництво метрополітену у столиці не може бути й мови.

“Відповідальність повинна бути на всіх рівнях”, - зазначив Петренко, коментуючи ситуацію.

У свою чергу, Голубченко на озвучену проблему відреагував тим, що висловив надію на її вирішення в найближчі дні. В. о. голови КМДА зазначив, що зараз займається з урядом цим питанням.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова КМДА Олександр Попов (відсторонений від посади у зв'язку з підозрою у причетності до зачистки Евромайдану в ніч з 29 на 30 листопада) заявляв, що на будівництво першої черги лінії метро на Троєщину (5 станцій) Києву необхідно близько 700 млн доларів. А загалом на проект, включаючи другий етап, який передбачає будівництво ще семи станцій Подільсько-Вигурівської лінії, необхідно близько 2 млрд дол.

За словами колишнього глави КМДА, за умови стабільного фінансування перші 5 станцій нової лінії метрополітену можуть бути здані в експлуатацію за 2 роки.

За словами заступника голови Київської міської держадміністрації Михайла Костюка, будівництво четвертої гілки Київського метро у напрямку житлового масиву Троєщина влада хоче розпочати у березні 2014 року.