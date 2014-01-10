У Канаді зросло безробіття

У грудні роботи позбулися 45,9 тис. канадців. На цьому тлі рівень безробіття зріс відразу на 0,3% - з 6,9% до 7,2%, передають Вести.ги.

Дані, опубліковані канадським управлінням статистики Statistics Canada, виявилися найслабшими з березня 2013 р. Відзначається, що темпи зростання зайнятості в Канаді в 2013 р. стали найбільш слабкими з 2009 р. В середньому канадська економіка минулого року створювала 8,5 тис. нових робочих місць в місяць.

Канаді вдалося швидше відновитися після глобальної рецесії 2008-2009 рр., однак останнім часом через зниження експорту, низького рівня інвестицій та споживчої впевненості економіка країни зіткнулася з помітними труднощами.

Після виходу статистики щодо ринку праці канадська валюта продовжила своє зниження. Котирування кросу USD/CAD зросли до позначки 1,091. Це найнижчий рівень для канадської валюти з серпня 2009 року.

Слабкі дані економіки свыдчать на користь продовження м'якого монетарного курсу з боку Банку Канади. Ряд експертів вже відзначили, що канадський ЦБ в подальшому може піти на зниження відсоткової ставки.