Рівень безробіття в США впав до п'ятирічного мінімуму

Кількість робочих місць в економіці США в листопаді збільшилася всього на 74 тис., свідчать дані міністерства праці країни, повідомляють Вести.ги.

Результат виявився набагато гіршим за прогнози експертів, які очікували зростання показника на рівні 197 тис. Зростання числа робочих місць за листопад, згідно з переглянутими даними, склав 241 тис., а не 203 тис.

Згідно з грудневим звітом рівень безробіття в США впав до 6,7% - мінімуму за 5 років. У листопаді показник був зафіксований на рівні 7%. Основною причиною скорочення рівня безробіття при настільки малій кількості нових робочих місць стало скорочення в обсязі ринку праці США.

Рівень участі населення країни в робочій силі знизився до 62,8% з листопадової позначки в 63%. Це мінімальне значення даного показника з 1978 року.

У приватному секторі США кількість робочих місць зросла в листопаді на 87 тис. Економісти очікували підвищення на 200 тис.

У виробничому секторі США кількість робочих місць збільшилася на 9 тис. при прогнозі зростання на 15 тисяч.

Середня погодинна оплата праці в США минулого місяця зросла на 0,1% щодо листопада і на 1,8% в річному вираженні до 24,16 дол.

Середня тривалість робочого тижня знизилася до 34,4 години.