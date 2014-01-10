На фінансування січневої державної допомоги направили 3,2 млрд грн

В Україні повністю профінансований перший транш державної соціальної допомоги за січень, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

За словами міністра соціальної політики Наталії Королевської, «за оперативною інформацією, Держказначейство перевело 3,2 млрд грн на фінансування першого траншу державної соціальної допомоги за січень, який відповідає поданим заявкам. Таким чином, вже з наступного тижня всі, хто отримує допомогу у зв'язку з малозабезпеченістю, сім'ї з дітьми, діти-інваліди та інваліди з дитинства повинні почати отримувати ці виплати».

На даний час кошти вже перераховані в регіони, після чого будуть направлені в райони, а далі надійдуть у поштові відділення та банківські установи, які безпосередньо здійснюють виплати.

Королевська нагадала, що затверджений Кабінетом міністрів порядок проведення таких виплат передбачає фінансування першого траншу до 10 числа щомісяця. Для того, щоб у зв'язку з тривалими святами, не відбулося порушення цього графіка, документи на виплати почали збирати ще в грудні 2013 року.