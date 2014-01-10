Дефіцит ІТ-спеціалістів у 2015 році сягне 170 тис. осіб

В Україні дефіцит кадрів у сфері інформаційних технологій в 2015 році складе 170 тис. осіб, йдеться в повідомленні прес-служби Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (Держінформнауки).

«Дефіцит в 2015 році складе близько 100 тис. фахівців в IT-експорту і близько 70 тис. на внутрішньому ринку», - цитує прес-служба главу агентства Володимира Семиноженка.

За його словами, на початок 2014 року кількість IT-фахівців в Україні становить близько 250 тис. осіб, 40 тис. з них - сертифіковані фахівці, що створюють конкурентоспроможну експортно-орієнтовану продукцію.

При цьому щорічний приріст кадрів в IT-сфері становить 15,5 тис. осіб, і він не в змозі забезпечити потреби ринку.

Семиноженко також додав, що згідно з даними Європейської Комісії, незабаром з проблемою дефіциту IT-фахівців зіткнеться і Євросоюз.

«Прогнозують, що вже в 2015 році нестача айтішників на території ЄС може досягти 900 тисяч. І це при тому, що кількість випускників-комп'ютерників тримається на рівні 100 тис.», - зазначив він.

На сьогоднішній день у світі приблизно 18,2 млн IT-фахівців. Їх кількість до 2019 року може зрости на 45% - до 26,4 млн осіб. Зараз лідером в IT є США, які мають 3,6 млн розробників, далі йде Індія - 2,75 млн. За прогнозами експертів, вже в 2018 році ситуація зміниться і кількість індійських фахівців збільшиться до 5,2 млн проти 4,5 млн американських. До цього часу кількість «айтішників» в Китаї складе майже 1,9 млн програмістів, а в Росії - близько 1,3 млн.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом «Вимірювання інформаційного суспільства» Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) ООН, Україна посідає 68-ме місце у світі з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. В цілому рейтинг охоплює 157 країн.

Лідирує вже третій рік поспіль Корея, на 2-му місці Швеція, на 3-му - Ісландія. США знаходяться на 17-му місці індексу ІКТ, Польща - на 37-му місці, Росія - на 40-му.