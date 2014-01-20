Кількість безробітних у світі досягла майже 200 млн осіб

Кількість безробітних людей у світі зросла в 2013 році на 5 млн осіб, досягнувши показника майже 200 млн осіб.

Про це йдеться у доповіді "Глобальні тенденції зайнятості-2014", поширеному Міжнародною організацією праці (МОП), передає ИТАР-ТАСС.

Причиною такого стану справ експерти спеціалізованої установи ООН називають "слабке економічне зростання, що не зуміло забезпечити поліпшення на глобальному ринку праці".

Середній рівень безробіття в світі у 2013 році становив 6,1%. При цьому в особливо складному становищі перебуває молодь, 13% представників якої не мають роботи.