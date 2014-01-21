Українці увійшли до десятки світових лідерів за зростанням витрат на закордонний туризм - ООН

Варшава. Громадяни України увійшли до десятки світових лідерів за збільшенням витрат на закордонний туризм у 2013 році, продемонструвавши збільшення витрат на поїздки за кордон за перші дев'ять місяців минулого року порівняно з 2012 роком на 15%.

Про це свідчать дані Світової туристичної організації при Організації Об'єднаних Націй, (World Tourism Organization UNWTO), які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Українці за збільшенням витрат продемонстрували таке ж зростання, як громадяни Кувейту та Індонезії, випередивши громадян Бразилії, які збільшили витрати на закордонні поїздки на 14%.

До п'ятірки лідерів увійшли Китай (+28%), Росія (+26%), Туреччина (+24%), Катар і Філіппіни (по +18%).

Серед найрозвиненіших країн найбільше підвищили витрати на закордонні поїздки громадяни Франції (+6%) на тлі 3% збільшення витрат жителями США, Великобританії, Канади і Австралії і зниження витрат громадянами Німеччини, Японії та Італії.

UNWTO в опублікованих матеріалах не надала абсолютних даних про витрати жителів цих країн за перші три квартали минулого року, зазначивши, що в 2012 році найбільше на закордонний туризм витратили жителі Китаю - 102 млрд дол.

Організація також повідомила, що за весь минулий рік кількість закордонних туристичних поїздок у світі збільшилася на 5% до майже 1,1 млрд.

Найбільше туристів приїхали до Європи - 563 млн. людей, що на 29 млн. більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. UNWTO об'єднує 156 країн, шість асоційованих і більш як 400 афільованих членів, які представляють приватний сектор, освітні інститути, туристичні асоціації і місцеву туристичну владу.

За останніми даними, населення Землі становить більш як 7 млрд осіб, більшість з яких проживає в Азії (близько 60% всього населення), в Африці (близько 15%) і Європі (трохи більше 10%).