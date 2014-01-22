Рівень безробіття у Великобританії виявився кращим від прогнозів

Безробіття у Великобританії за три місяці - з вересня по листопад 2013 року - стаоновило 7,1%, що на 0,3 процентного пункту нижче, ніж у попередній звітний період, і є мінімумом з березня 2009 року, свідчать дані Бюро національної статистики (ONS).

Аналітики, опитані агентством Рейтер, очікували зниження безробіття до 7,3%, повідомляє Прайм.

Кількість громадян, що отримують допомогу з безробіття, в листопаді-грудні скоротилася на 24 тисячі осіб - до 1,247 мільйона.

У річному обчисленні безробіття зменшилося на 0,6 процентного пункту. Кількість зайнятого населення у віці 16-64 років за звітний період склала 72,1%, або 30,15 мільйона чоловік.

Читайте такожВ Україні зріс рівень безробіттяКількість безробітних громадян склала 2,32 мільйона осіб, зменшившись на 172 тисячі в річному обчисленні. Як зазначає відомство, заробітна плата працевлаштованих британців зросла за звітний період на 0,9% порівняно з тим же періодом минулого року.