Україна в 2013 році імпортувала гуманітарного вантажу на 41 млн дол.

У 2013 році в Україну було завезено понад 10 тис. тонн гуманітарного вантажу, загальна вартість якого становить більш як 41 млн дол США, повідомили УНІАН у прес -службі Міністерства доходів і зборів України.

"Майже 40%" гуманітарки " було імпортовано з Німеччини Серед лідерів також Сполучені Штати - 12% і Нідерланди - 11%", - йдеться у повідомленні відомства.

За даними Міндоходів , найпопулярнішою категорією ввезених товарів торік стали текстильні вироби та взуття . Зокрема , за рік суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності імпортували понад 4 тис. тонн такого вантажу на загальну суму 4,6 млн дол США.

Крім того, за статистикою міністерства, у 2013 році в Україну було завезено понад 1,2 тис. тонн машин , обладнання та автотранспорту на загальну суму майже 10 млн дол США.

При цьому найбільшу суму ввезеної гуманітарної допомоги становила продукція хімічної промисловості та каучук - понад 20 млн дол. США. Протягом минулого року в Україну було завезено 532 тонни фармацевтичних товарів, добрив, ефірних масел, миючих засобів і хімічної продукції.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів за пропозицією Міндоходів звільнив від обов'язкової оплати за складське зберігання гуманітарні вантажі, термін оформлення яких вже закінчився.

У Міндоходів вважають, що затримки з визнанням і оформленням вантажів як гуманітарної допомоги почалися у грудні 2012 року, коли функції спеціального уповноваженого органу з питань гуманітарної допомоги були передані до Міністерства соціальної політики України.

На початку 2013 року Мінсоцполітики заявило, що в Україну під виглядом гуманітарної допомоги нерідко ввозяться контрабандні товари, які не мають жодного відношення до гуманітарних вантажів. У цьому зв'язку було прийнято рішення вести жорстку політику перевірки таких вантажів.