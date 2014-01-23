Королевська зобов'язала ПФУ оформляти пенсії протягом тижня

Міністр соціальної політики Наталія Королевська зобов'язала Пенсійний фонд України оформляти пенсії протягом тижня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, виступаючи на засіданні правління Пенсійного фонду, Королевська наголосила, що однією з важливих задач ПФУ є підвищення якості послуг, які надаються людям у відділеннях.

"Одним з важливих питань Пенсійного фонду є підвищення якості послуг, що надаються людям. На жаль, зараз в цьому плані є проблеми", - сказала міністр.

Вона також додала, що більшість звернень, що надходять до міністерства з регіонів, стосуються саме пенсійних питань, при цьому багато недоліків у цій сфері виявляються в ході перевірок, які відбуваються, в тому числі і на основі повідомлень людей.

Міністр навела кілька прикладів, коли неуважність працівників Пенсійного фонду призвела до проблем у людей, які звернулися у відділення. Ці проблеми можна було б уникнути, якби працівники фонду більш уважно ставилися до виконання своїх обов'язків. "У підсумку люди щомісяця втрачають десятки, а іноді сотні гривень пенсії. А для людей - це значні кошти. І це дає відчуття, що пенсійна система не справляється. Такого бути не повинно. І я вимагаю більш уважного ставлення до людей і до проблем, з якими до вас звертаються", - підкреслила Королевська.

Крім того, для максимального прискорення обслуговування людей при призначенні пенсії Королевська доручила скоротити час, протягом якого призначається пенсія, до одного тижня, а також ввести прийом громадян місцевими управліннями Пенсійного фонду за принципом "єдиного вікна".

"Для того, щоб у меншої кількості людей була необхідність йти до відділення Фонду, а в разі необхідності особистого контакту - отримати повноцінну допомогу, необхідно розвивати систему дистанційного обслуговування. Зокрема, мова йде про електронних ресурсах Пенсійного фонду, а також про впровадження програмного забезпечення "Пенсійний калькулятор" та його інтеграції у веб-портал", - сказала Королевська.

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