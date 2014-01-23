Королевська зобов'язала ПФУ оформляти пенсії протягом тижня
Королевська порадила працівникам фонду уважніше ставитися до виконання своїх обов'язків
Міністр соціальної політики Наталія Королевська зобов'язала Пенсійний фонд України оформляти пенсії протягом тижня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, виступаючи на засіданні правління Пенсійного фонду, Королевська наголосила, що однією з важливих задач ПФУ є підвищення якості послуг, які надаються людям у відділеннях.
"Одним з важливих питань Пенсійного фонду є підвищення якості послуг, що надаються людям. На жаль, зараз в цьому плані є проблеми", - сказала міністр.
Вона також додала, що більшість звернень, що надходять до міністерства з регіонів, стосуються саме пенсійних питань, при цьому багато недоліків у цій сфері виявляються в ході перевірок, які відбуваються, в тому числі і на основі повідомлень людей.
Міністр навела кілька прикладів, коли неуважність працівників Пенсійного фонду призвела до проблем у людей, які звернулися у відділення. Ці проблеми можна було б уникнути, якби працівники фонду більш уважно ставилися до виконання своїх обов'язків. "У підсумку люди щомісяця втрачають десятки, а іноді сотні гривень пенсії. А для людей - це значні кошти. І це дає відчуття, що пенсійна система не справляється. Такого бути не повинно. І я вимагаю більш уважного ставлення до людей і до проблем, з якими до вас звертаються", - підкреслила Королевська.
Крім того, для максимального прискорення обслуговування людей при призначенні пенсії Королевська доручила скоротити час, протягом якого призначається пенсія, до одного тижня, а також ввести прийом громадян місцевими управліннями Пенсійного фонду за принципом "єдиного вікна".
"Для того, щоб у меншої кількості людей була необхідність йти до відділення Фонду, а в разі необхідності особистого контакту - отримати повноцінну допомогу, необхідно розвивати систему дистанційного обслуговування. Зокрема, мова йде про електронних ресурсах Пенсійного фонду, а також про впровадження програмного забезпечення "Пенсійний калькулятор" та його інтеграції у веб-портал", - сказала Королевська.
Читайте такожКабмін профінансував виплату пенсій в обсязі 6 млрд грн