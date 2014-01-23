Обсяг видатків на пенсійні та інші виплати у 2013 році зріс на 7%

Обсяг видатків на пенсійні виплати та інші заплановані в Україні у 2013 році становив 250,4 млрд грн., що на 16,7 млрд. грн.(7%) більше показника 2012 року, йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, розміщеному на Урядовому порталі.

«У 2013 до бюджету Пенсійного фонду з визначених законом джерел надійшло 250,5 млрд грн, що майже на 28 млрд грн більше показника 2012 року. Загальна сума видатків на пенсійні виплати та інші заплановані витрати в 2013 році склало 250,4 млрд грн, що на 16,7 млрд грн більше показника 2012 року», - йдеться у повідомленні ПФ.

Як зазначається, пенсійні виплати в 2013 році були профінансовані в повному обсязі.

Крім того, у ПФУ повідомили, що в 2013 році відомство призначило пенсії 544,1 тис громадянам, встановило 26,6 тис. пенсій за особливі заслуги, понад 690 тис. працюючим пенсіонерам провели перерахунок пенсій з урахуванням страхового стажу.

«Загалом у 2013 році масові перерахунки пенсій здійснювалися 8 разів, у результаті чого середній розмір пенсії на 1 січня 2014 року становив 1526 грн, а кількість пенсіонерів, які отримують пенсії менше 1000 грн, скоротилася в 2,4 рази», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника у 2012 році.

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