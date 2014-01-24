Безробіття в Китаї в 2013 році склало 4,1%

Рівень безробіття в Китаї в 2013 році склав близько 4,1%. Такі дані оприлюднило в п'ятницю Міністерство трудових ресурсів і соціального забезпечення КНР, повідомляє ИТАР-ТАСС. Аналогічний показник був зафіксований у 2012 і 2011 роках.

В кінці четвертого кварталу рівень безробіття в країні зріс на 4,05% в порівнянні з 4,04% у третьому кварталі, зазначив у п'ятницю на прес-конференції офіційний представник відомства Чи Чжун.

В цілому минулого року в містах КНР створено 13,1 млн нових робочих місць, а близько 5,66 млн осіб були заново працевлаштовані після втрати роботи.

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У свою чергу, загальний дохід фондів соціального страхування (пенсійний фонд страхування, фонд медичного страхування, страхування від безробіття, страхування від нещасних випадків на виробництві та страхування по вагітності та пологах) збільшився на 13,8% в річному численні і сягнув 3,29 трлн юанів (539,03 млрд доларів США), тоді як витрати склали 2,65 трлн юанів (438,2 млрд доларів), що на 19,6% вище показника попереднього року.

Створення нових робочих місць оголошено одним із пріоритетних напрямів роботи уряду в роки 12-ї п'ятирічки (2011-2015 рр.). Протягом цього періоду влада країни поставила завдання утримати рівень безробіття в межах 5%.

Дані щодо рівня безробіття в КНР, як правило, не включають відомості про мігрантів з сільських районів, які втратили роботу в містах та непрацевлаштованих випускників вищих навчальних закладів.

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