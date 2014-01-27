Заборгованість із зарплати в Україні скоротилася майже на 10%

«Ефективна робота Державної інспекції України з питань праці дозволили протягом року скоротити заборгованість із заробітної плати на 85,5 млн грн», - повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, за її словами, «згідно з офіційною статистикою Держкомстату, протягом минулого року вдалося скоротити заборгованість із зарплати по країні майже на 10 % - з 893,7 млн грн до 808,1 млн грн станом на 1 січня цього року».

Королевська також зазначила, що протягом минулого року вдалося на 338 млн грн скоротити заборгованість із зарплати за минулі роки.

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Водночас міністр повідомила, що завдяки спільним зусиллям Держпраці і Міндоходів вдалося не допустити виникнення нової заборгованості в майже 3 млрд грн. «Для цього протягом 2013 р. інспектори Держпраці провели майже 5 тис. перевірок на підприємствах-боржниках. Це дозволило повністю або частково погасити заборгованість 832 млн грн і 364 тис. працівників отримали гроші. Зі свого боку Міндоходів також зміг попередити виникнення боргів із зарплати майже на 2 млрд грн», - повідомила вона.



