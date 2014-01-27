Середня зарплата в Україні зросла до 3 619 грн

Середня зарплата штатного працівника в Україні в грудні 2013 збільшилася порівняно з листопадом 2013 року на 10,7 % - до 3 619 грн, повідомила Державна служба статистики України. Також цей показник на 7,2% вищий за показник середньої зарплати штатного працівника в грудні 2012 року.

Як наголошується, середній розмір зарплати в промисловості становив 4115 грн (3759 грн у листопаді). При цьому найбільший показник зарплат зафіксовано в авіаційному транспорті - 9814 грн (9678 грн у листопаді), а найнижчий рівень зарплат як і раніше зафіксовано у сфері поштового зв'язку та кур'єрської служби - 2012 грн (1991 грн. у листопаді).

Зарплати вищі за середні також зафіксовано у сфері фінансів і страхування - 6694 грн, інформації та телекомунікацій - 4863 грн, науково-технічної діяльності - 5 258 грн. Зарплати у бюджетній сфері традиційно виявилися істотно нижчими за середні. Зокрема, середня зарплата у сфері охорони здоров'я в грудні становила 2 706 грн (2 357 грн в листопаді), у сфері освіти – 2 918 грн (2 601 грн у листопаді).

Раніше Держстат також повідомив, що заборгованість із заробітних плат у грудні 2013 року скоротилася до 808,167 млн грн з 1,02 млрд грн у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2013 року скоротилася порівняно з показником жовтня на 15 грн і становила 3268 грн.



