В Україні погіршився індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2013 року зменшився на 5,2 пункта порівняно з листопадом минулого року – до 80,3 після періоду двомісячної стабільності. Такі дані оприлюднила компанія GFK Ukraine за результатами проведеного дослідження.

«У грудні 2013 зафіксовано погіршення споживчих настроїв українців. Індекс споживчих настроїв (ІСН) дорівнює 80,3, що на 5,2 пункта менший, ніж у листопаді. ІСН знизився після періоду двомісячної стабільності. Індекс економічних очікувань впав у результаті відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС», - повідомила компанія.

У дослідженні йдеться, що погіршилися очікування споживачів щодо розвитку економіки країни - до 79,7, що на 6,3 менше показника листопада 2013 року.

При цьому індекс доцільності великих покупок у грудні залишився майже незмінним - 84,9, що на 0,2 пункта гірше за листопадове значення.

Крім того, в грудні минулого року збереглася тенденція до покращення очікувань українців щодо динаміки безробіття - індекс впав на 6,4 пункта порівняно з листопадом 2013 року – до 129.

Без змін залишилися інфляційні очікування споживачів. Відповідний індекс зменшився на 0,6 пункта і становив 181,7. Індекс девальваційних очікувань зріс на 0,3 пункта - до 135,2.

"Зниження індексу споживчих настроїв у грудні пов'язане з тенденцією до поступового уповільнення темпів зростання показників внутрішнього попиту, зокрема, доходів громадян і обсягів роздрібного товарообороту", - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики GFK Ukraine повідомили, що споживчі настрої в Україні за останні кілька років стабілізувалися, але залишаються на низькому рівні. Стабілізацію не можна назвати позитивною, оскільки рівень споживчих настроїв в Україні залишився на тому ж рівні, що і 14 років тому, хоча він повинен зростати.

GFK Ukraine — найбільша компанія з маркетингових і соціальних досліджень в Україні, що входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group.

Дослідження споживчих настроїв в Україні компанія GFK Ukraine проводить щомісячно з 2001 року. За даними компанії, воно проводиться за міжнародною методикою, яка використовується також у США і в країнах Європейського Союзу.

Індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2013 року зменшився на 5,2 пункта порівняно з листопадом минулого року – до 80,3 після періоду двомісячної стабільності. Такі дані оприлюднила компанія GFK Ukraine за результатами проведеного дослідження.

«У грудні 2013 зафіксовано погіршення споживчих настроїв українців. Індекс споживчих настроїв (ІСН) дорівнює 80,3, що на 5,2 пункта менше, ніж у листопаді. ІСН знизився після періоду двомісячної стабільності. Індекс економічних очікувань впав у результаті відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС», - повідомила компанія.

У дослідженні йдеться, що погіршилися очікування споживачів щодо розвитку економіки країни - до 79,7, що на 6,3 менше показника листопада 2013 року.

При цьому індекс доцільності великих покупок у грудні залишився майже незмінним - 84,9, що на 0,2 пункта гірше за листопадове значення.

Крім того, в грудні минулого року збереглася тенденція до покращення очікувань українців щодо динаміки безробіття - індекс впав на 6,4 пункта порівняно з листопадом 2013 року – до 129.

Без змін залишилися інфляційні очікування споживачів. Відповідний індекс зменшився на 0,6 пункта і становив 181,7. Індекс девальваційних очікувань зріс на 0,3 пункта - до 135,2.

"Зниження індексу споживчих настроїв у грудні пов'язане з тенденцією до поступового уповільнення темпів зростання показників внутрішнього попиту, зокрема, доходів громадян і обсягів роздрібного товарообороту", - повідомили в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики GFK Ukraine повідомили, що споживчі настрої в Україні за останні кілька років стабілізувалися, але залишаються на низькому рівні. Стабілізацію не можна назвати позитивною, оскільки рівень споживчих настроїв в Україні залишився на тому ж рівні, що і 14 років тому, хоча він повинен зростати.

GFK Ukraine — найбільша компанія з маркетингових і соціальних досліджень в Україні, що входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group.

Дослідження споживчих настроїв в Україні компанія GFK Ukraine проводить щомісячно з 2001 року. За даними компанії, воно проводиться за міжнародною методикою, яка використовується також у США і в країнах Європейського Союзу.

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