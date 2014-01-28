Безробіття у Франції зросло до рекордного рівня

У Франції безробіття досягло рекордного рівня, бо кількість громадян, які шукають роботу, досягла 3,3 млн осіб.

У грудні кількість безробітних зросла на 10,200 осіб, що ставить хрест на обіцянці президента країни Франсуа Олланда знизити безробіття до кінця року, передають Вести Економика.

На даний момент рівень безробіття становить 11,1%, у 2013 р. кількість безробітних збільшилася на 5,7%, у грудні показник виріс на 0,3%.

Під час свого візиту до Туреччини, напередодні виходу офіційних даних, Олланд заявив: “Стабільності, якої ми досягли, недостатньо”.

Читайте такожБезробіття в Китаї у 2013 році становить 4,1%За Олланда, чий рейтинг упав до рекордно низького рівня, безробіття тільки зросло, хочайогої зниження було у 2013 р. одним із основних пріоритетів політики президента.

Міністерство праці Франції повідомило, що темпи зростання безробіття знижуються, тому що у 2013 р. число безробітних збільшилося на 177,8 тис. проти 283,8 тис. роком раніше.