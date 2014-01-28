Обсяг платежів з єдиного соцвнеску у жовтні-грудні зріс на 2 млрд грн

Обсяг платежів з єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у жовтні-грудні 2013 року - з моменту переходу адміністрування ЄСВ від органів Пенсійного фонду в органи Міністерства доходів і зборів України зріс порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 2 млрд грн і склав 50,5 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«За період адміністрування Міндоходів єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування до бюджету зібрано 50,5 млрд грн. Порівняно з жовтнем-груднем минулого року сума надходжень зросла майже на 2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними Міндоходів, також підвищилася на 1,5 млрд грн середньомісячна сплата єдиного внеску - до 16,8 млрд грн.

«Зміна адміністратора єдиного внеску не тільки не принесла жодних незручностей для платників, але і дозволила підвищити середньомісячну сплату єдиного внеску з 15,3 млрд грн до 16,8 млрд грн», - повідомили в міністерстві.

За статистикою відомства, у жовтні-грудні 2013 року кількість страхувальників зросла майже на 40 тис. осіб. На сьогоднішній день єдиний внесок сплачують 1,2 тис. юридичних і 2,7 тис. фізичних осіб.

Також, за даними Міндоходів, за цей період фахівці колл-центру відповіли на близько 32 тис. звернень з адміністрування ЄСВ, а також надали 18 консультацій в письмовій формі. Крім того, попитом користується сервіс електронного звіту, скористатися яким можна після отримання безкоштовного електронного ключа.

«Якщо до жовтня в електронному вигляді звітність подавали тільки 38% платників ЄСВ, то вже в грудні - 77%. Всього з 1 жовтня по 31 грудня 2013 року звітність з єдиного внеску подавали майже 665 тис. суб'єктів господарювання, з яких 509 тис. - в електронному вигляді», - повідомили у відомстві.

При цьому в міністерстві запевняють, що спрощення звітності за єдиним внеском буде продовжуватися. Зокрема, розглядаються варіанти зниження навантаження на фонд оплати праці.

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Як повідомляв УНІАН, процедуру адміністрування ЄСВ Міндоходів початок з 1 жовтня 2013 року. Саме з цього періоду суми нарахованого єдиного внеску підлягають сплаті на рахунки органів Міндоходів, відкриті в Головних управліннях Державного казначейства України. У листопаді глава Міндоходів Олександр Клименко заявив, що процес переходу адміністрування ЄСВ пройшов успішно.