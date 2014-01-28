Держстат: доходи українців на 60% складаються з соцвиплат

Зарплати займають лише 40% у структурі доходів населення, в той час як 60% припадає на пенсії, стипендії та соціальну допомогу, повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови Державної служби статистики України Вадим Піщейко.

«Тривожним фактором є те, що зарплата займає лише 40% у структурі доходів населення. По суті, ми заробляємо лише 40%, решта - пенсії, стипендії, соціальна допомога... Ми не можемо утримувати себе, Україна не може себе прогодувати», - сказав він.

При цьому чиновник повідомив, що рівень безробіття в Україні знаходиться на низькому рівні 7%, в той час як в ЄС цей показник вище 9%.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2013 року в Україні виникли проблеми з виплатами зарплат та інших соцвиплат. Президент України Віктор Янукович зажадав від уряду до кінця року вирішити проблему заборгованості по зарплатах. У свою чергу, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що у всі регіони були направлені великі суми на виплату зарплат, пенсій, стипендій, соціальних виплат, щоб закрити проблеми у даному напрямку.

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