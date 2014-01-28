Ринок страхування життя за рік зріс на 35%

Ринок страхування життя, за попередніми підсумками 2013 року, склав близько 2,4 млрд грн, що на 35% більше, ніж у 2012 році, ставши третім за величиною після ринків страхування майна і автострахування, повідомляється на сайті Ліги страхових організацій України (ЛСОУ).

Згідно з повідомленням, за підсумками 2013 року роздрібне страхування життя становило 95% обсягу страхових платежів, корпоративне - 5%.

На думку заступника голови ради ЛСОУ Олександра Залєтова, основними факторами, що впливають на розвиток сегменту страхування життя в Україні, є збільшення споживчого кредитування, значне зростання страхових виплат за ризиком «дожиття», підвищення соціальної відповідальності представників середнього класу за членів своїх сімей.

Читайте такожОбсяг платежів з єдиного соцвнеску у жовтні-грудні зріс на 2 млрд грн

Як повідомляв УНІАН, обсяг платежів зі страхування життя в Україні за підсумками січня-вересня 2013 року перевищив 1,6 млрд грн, що на 35% більше показника аналогічного періоду 2012 року.

Читайте такожДогляд за дитиною до 3-х років зараховується до страхового стажу

