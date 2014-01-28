Найбільший британський роздрібний банк скорочує понад тисячу співробітників

Найбільший роздрібний банк Сполученого Королівства "Ллойдс" (Lloyds Banking Group) скорочує близько 1,1 тис. співробітників. Про це йдеться в поширеному повідомленні фінансового інституту, пише ИТАР-ТАСС.

Скорочення торкнуться відділів роздрібного та комерційного банкінгу, ризикових операцій, а також співробітників, що працюють безпосередньо з клієнтами. Крім цього, ще близько 300 посад будуть віддані на аутсорсинг.

У Lloyds повідомляють, що нинішня хвиля скорочень - частина довгострокового плану з оптимізації, представленого ще у 2011 році. "У цей час ми обговорюємо умови припинення трудових угод як з представниками профспілок, так і безпосередньо із самими працівниками", - повідомив представник банку. "Керівництво Lloyds зробить все необхідне, щоб цей процес пройшов у спокійній і тактовній манері", - додав він.

Великобританія має намір продати 6% зі свого пакета акцій Lloyds Banking Group інституційним інвесторам за 3,3 млрд фунтів

У цей час Lloyds продовжує позбавлятися від активів, які приносять збитки або не є ключовими. Справа в тому, що найбільшим акціонером банку є казначейство Великобританії, якому належить близько 39% його акцій. Однак незабаром уряд планує продати свою частку в Lloyds. Саме з цим аналітики пов'язують прагнення керівництва банку швидше завершити процес оптимізації.