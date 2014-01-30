Київська область зберегла лідерство за обсягами боргу із зарплати

Київська область, за станом на 1 січня 2014 року, зберегла своє лідерство за обсягом заборгованості із заробітної плати, трохи скоротивши борг до 147 млн грн зі 149 млн грн на 1 грудня 2013 року. Про це повідомила Державна служба статистики України.

Загальний показник заборгованості по країні на 1 січня 2014 року склав 808,2 млн грн.

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На другому місці за обсягами боргів - Донецька область (заборгованість становить 115,4 млн грн.), на третьому - Харківська область (74,3 млн грн). Найменший обсяг заборгованості у грудні 2013 року в Рівненській області (900 тис. грн) та Чернівецькій області (100 тис грн).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2013 року в Україні виникли проблеми з виплатами зарплат та інших соціальних виплат. Тоді Президент України Віктор Янукович зажадав від уряду до кінця року вирішити проблему заборгованості із зарплати. Закрити проблему частково допоміг перший транш російського кредиту обсягом у 3 млрд дол., домовленість про надання якого була досягнута під час переговорів президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві 17 грудня 2013 року.

За інформацією Державної служби статистики України, середня зарплата штатного працівника в Україні в грудні 2013 року зросла порівняно з листопадом 2013 року на 10,7% - до 3 619 грн. Також цей показник на 7,2% вище показника середньої заробітної плати штатного працівника в грудні 2012 року.

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