У Білорусі з 1 лютого зростуть пенсії

У Білорусі з 1 лютого підвищуються пенсії, відповідне рішення міститься в Указі Президента Білорусі від 28 січня № 52.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, згідно з документом, трудові пенсії громадян збільшаться в середньому на 5,2%.

За даними Міністерства праці і соціального захисту Білорусі, в грудні минулого року середня трудова пенсія була на рівні 2 235 612 рублів (230 дол.). Якщо брати у розрахунок цю суму, то з лютого пенсії зростуть приблизно на 116 тисяч рублів (12 дол.).

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Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого відбудеться збільшення розміру прожиткового мінімуму. Разом з цим будуть збільшені мінімальні і соціальні пенсії, дитяча допомога, надбавки, підвищення і доплати.

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