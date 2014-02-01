У Британії реальні зарплати падають з 2010 року

Рівень заробітної плати в Британії безперервно знижувався з 2010 року. Це найбільш затяжний період як мінімум з 1964 р, про що свідчать офіційні дані, передає Вести.Экономика.

Реальна зарплата включає доходи з урахуванням зростання прожиткового мінімуму або інфляції.

Згідно з даними Національного бюро статистики Великобританії рівень реальної заробітної плати щорічно падав на 2,2% з I кварталу 2010 року.

Крім того, ONS підкреслило, що причиною зниження зарплати стали скорочення робочих годин і зниження виробництва.

Дані показали, що темпи зростання заробітної плати були найвищими в 1970-х і 1980-х роках, коли щорічний ріст в середньому становив 2,9%.

Цей щорічний ріст заробітної плати сповільнилося до 1,5% у 1990-ті рр. до 1,2% у 2000-х рр. до настання кризи.

При цьому оптимізм споживачів у Великобританії досяг максимальних значень в січні більш ніж за шість років, оскільки британці стали краще оцінювати особисту фінансову і загальну економічну ситуацію.

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